В Воронежской области ищут сбежавшего из интерната подростка

Следователи просят жителей Воронежской области помочь в поисках 16-летнего Никиты Живоглазова, воспитанника Бобровской школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.13 марта 2018 года он самовольно покинул интернат и отправился в неизвестном направлении. До сих пор о его местонахождении ничего не известно.Приметы подростка: на вид 16 лет, рост 150–155 см; худощавого телосложения; волосы светлые. В день исчезновения был одет в кофту темно-синего цвета со светлыми полосами на рукавах, джинсы синего цвета и зимние кроссовки черного цвета «Nike». Из особых примет сообщается, что у мальчика тремор рук.Если вы видели ребенка, знаете, где он находится или можете помочь следствию другой информацией, звоните по телефонам 8–951–864–29–09, 8 (47350)4–22–55, 8 (47350)4–10–02 и 02. Конфиденциальность гарантирована...