Квартира на седьмом этаже дома вспыхнула в Челябинске

Квартира на седьмом этаже десятиэтажного дома загорелась в Челябинске, об этом «АиФ-Челябинск» сообщил очевидец.Возгорание произошло около 16 часов 14 марта на улице Российской, 161.«Горело очень сильно. Слышно, как на балконе или в квартире что-то лопается, разлетается», — рассказал горожанин.Информация о причинах пожара и пострадавших уточняется.Напомним, в ночь на 14 марта в Магнитогорске сотрудники экстренных служб эвакуировали около 30 жителей девятиэтажного дома, в котором загорелась лестничная клетка, на месте работали семь единиц техники...