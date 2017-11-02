В Москве задержали группу предполагаемых террористов

Мещанский суд Москвы выдал разрешение ФСБ и МВД России на арест трех предполагаемых членов некой террористической группировки.Сейчас информации о совместной операции ФСБ и МВД по задержанию предполагаемых террористов крайне мало. Известно, арест подозреваемых одобрил Мещанский суд Москвы. Имена боевиков и название террористической группировки, в которую они входят, пока что остаются неизвестными.Это второй громкий случай поимки предполагаемых террористов в Москве за последнее время. Ранее столичные силовики пресекли деятельность этнической преступной банды, состоящей из 60 членов. Арестантам ФСБ инкриминирует переправку по секретным каналам боевиков «Исламского государства»* на территорию Ирака и России. До суда подозреваемые просидят под стражей, им грозит пожизненный тюремный срок. Помимо организации преступной группировки и непосредственного участия в ее деятельности, коллеги ИГ* обвиняются в популяризации и содействии распространения террора в РФ.* - Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного суда...