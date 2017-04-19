| | В Тбилисском районе из-за хлопка на маслозаводе пострадали шесть человек
События

В Тбилисском районе из-за хлопка на маслозаводе пострадали шесть человек

В Тбилисском районе из-за хлопка на маслозаводе пострадали шесть человек
Шесть рабочих получили травмы и были госпитализированы. Сейчас двоих уже выписали из больницы, а еще двух срочно отвезли в краевую клиническую больницу в Краснодар. У них 30% и 60% ожоги тела. Пока они находятся в очень тяжелом состоянии.Следственный комитет Кубани возбудил по этому факту уголовное дело.— Причиной произошедшего явились допущенные нарушения требований охраны труда и технологического процесса производственных работ, — прокомментировали сайту kuban.kp.ru в СУ СК России по Краснодарскому краю.Сейчас следователи выясняют точные причины и обстоятельства случившегося, проверяют сотрудников, которые отвечают на этом заводе за обеспечение техники безопасности. После проверки правоохранители примут процессуальное решение...

Еще по теме

Следователи возбудили уголовное дело после пожара в ОКБ №1

Следователи возбудили уголовное дело после пожара в ОКБ №1

19-04-2017, 13:07
Читать
СКР возбудил уголовное дело после гибели двух рабочих

СКР возбудил уголовное дело после гибели двух рабочих

30-03-2017, 14:53
Читать
По факту гибели десантников на Кубани возбуждено уголовное дело - Русская п ...

По факту гибели десантников на Кубани возбуждено уголовное дело - Русская п ...

26-11-2016, 15:01
Читать
При взрыве на судоремонтном заводе в Тобольске погибли люди / Причина – нар ...

При взрыве на судоремонтном заводе в Тобольске погибли люди / Причина – нар ...

24-05-2016, 08:29
Читать
В Минусинске обрушился мост, шесть человек получили травмы

В Минусинске обрушился мост, шесть человек получили травмы

14-03-2016, 12:45
Читать
В Петербурге возбудили уголовное дело после взрыва на заводе в Сестрорецке

В Петербурге возбудили уголовное дело после взрыва на заводе в Сестрорецке

24-12-2015, 12:31
Читать
События

Редактор раздела События
Написать на e-mail