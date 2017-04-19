В Тбилисском районе из-за хлопка на маслозаводе пострадали шесть человек

Шесть рабочих получили травмы и были госпитализированы. Сейчас двоих уже выписали из больницы, а еще двух срочно отвезли в краевую клиническую больницу в Краснодар. У них 30% и 60% ожоги тела. Пока они находятся в очень тяжелом состоянии.Следственный комитет Кубани возбудил по этому факту уголовное дело.— Причиной произошедшего явились допущенные нарушения требований охраны труда и технологического процесса производственных работ, — прокомментировали сайту kuban.kp.ru в СУ СК России по Краснодарскому краю.Сейчас следователи выясняют точные причины и обстоятельства случившегося, проверяют сотрудников, которые отвечают на этом заводе за обеспечение техники безопасности. После проверки правоохранители примут процессуальное решение...