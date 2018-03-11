В Казани педофил изнасиловал 9-летнего школьника

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Убийцы задержаны
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Луценко заявил о предотвращении подготовки импичмента Порошенко
Правительство Нижегородской области приобретёт 87 квартир для детей-сирот
Путин посетит Севастополь и Крым
Департаменты мэрии размножаются почкованием
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В НБУ отчитались о состоянии денежной системы
Нацбанк заменит банкноты монетами
В Украине вдвое увеличился импорт свинины
В Нацбанке объяснили укрепление гривны
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Киевские Ведомости
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Дмитрий Кривобок
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