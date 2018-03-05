Генпрокуратура опровергла задержание Фархода Мамажонова

Ведомство отметило, что ранее в интернете была распространена информация о задержании и изъятии имущества Фархода Мамажонова по уголовному делу, возбужденному Генеральной прокуратурой в отношении бывшего генерального прокурора Республики Узбекистан Рашитжона Кадырова.Генеральная прокуратура сообщила, что данная информация не соответствует действительности.InFinBANK 12 марта также заявил, что в банке не проводится каких-либо проверок или ревизий.«Информация может быть подтверждена при направлении соответствующего официального запроса в Генеральную прокуратуру Республики Узбекистан и Центральный Банк Республики Узбекистан», — говорится в заявлении...