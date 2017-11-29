В Одесской области три алабая растерзали 71-летнюю пенсионерку

В Одесской области три алабая едва не разорвали 71-летнюю пенсионерку, которая приглядывала за домом, во дворе которого случилось происшествие. Овчарка спасла жизнь женщине, пожертвовав собой.В небольшом населенном пункте Санжейка, который находится на окраине Одесской области, 13 марта чуть не погибла 71-летняя женщина. На нее напали три породистых собаки-алабаи. Израненная потерпевшая в настоящее время находится в больнице, ее состояние крайне тяжелое. Следователи СК региона намерены разбираться в этом происшествии. Так как у собак-алабаев есть хозяин, он будет нести ответственность согласно законодательству Украины. Он вполне может обойтись штрафным взысканием, но наступление судимости может также присутствовать. Все зависит от решения суда.Пострадавшая приглядывала за одним домом, так как ее попросили об этом сами владельцы. В этот роковой день пенсионерка также направилась посмотреть, все ли в порядке, но три огромных пса напали на нее возле двора. На крик выбежала овчарка и бросилась спасать женщину. Алабаи разорвали животное на куски. Оно фактически заплатило своей жизнью во имя спасения человека...