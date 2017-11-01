| | Россиянина спасли из 25-летнего рабства в Казахстане
События

Россиянина спасли из 25-летнего рабства в Казахстане

Россиянина спасли из 25-летнего рабства в Казахстане
Мужчина почти четверть века прожил в рабстве. Мужчина за еду днем сторожил в ауле овец, а ночью его хозяева привязывали, чтобы не убежал, итак 25 лет.Как мужчина оказался в заложниках, он не помнит, документы забрали, для ночлежки выделили старый сарай. Телеоператор из Новосибирска, волонтер Кирилл Буньков одним из первых выслушал историю Геннадия.«Он сказал, что наконец-то в Россию вернулся. То есть 25 лет пробыл в тяжелом рабстве в тяжелых условиях. Ему подрезали сухожилия на ногах за попытки к бегству. Он пытался несколько раз бежать», — говорит волонтер Кирилл Буньков.Вся семья Геннадия сейчас живет в Бийске. Мама и папа живы, есть сестра и племянник. На днях родные его встречали уже у себя дома.Руководитель благотворительного фонда «Созвездие сердец» Маргарита Семикова рассказывает, что без помощи обычных людей ничего бы не получилось.«Мы его встретили, он у нас двое суток жил. Мы его подлечили, устроили в хоспис, взяли на себя все питание и сопровождали непосредственно до дома в Бийск. На всякий случай подключили наших волонтеров на Алтае, чтобы быть уверенными в его безопасности, что его встретят», — сообщила руководитель благотворительного фонда «Созвездие сердец» Маргарита Семикова.Тем временем, по информации журналистов ОТС, правоохранительные органы Казахстана начали проверку по данному факту. Сейчас разыскивают лиц, причастных к организации похищения и незаконного удержания человека. Документы, в частности российский паспорт Геннадия будут готовы уже в ближайшее время...

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