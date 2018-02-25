Половинчатые реформы: названа главная причина массовой эмиграции украинцев

среда, 14 марта 2018, 09:45Поделитьсяпереглянути новину українськоюСтремительная эмиграция людей из Украины связана с отсутствием элиты в обществе, что приводит к его деградации.Об этом заявил политик и дипломат, бывший представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске Роман Бессмертный, передает РБК-Украина."Для нас это означает аннулирование государства. Потому что государство в этой метафоре означает прежде всего безопасность, возможность самореализации. Ни того, ни другого нынешнее украинское государство не предоставляет. Хорошо, менее категорично - предоставляет все меньше и меньше. Это истинная причина эмиграции и многих других вещей", - считает Бессмертный.При этом ситуация с эмиграцией в стране является предельно острой и требующей немедленного решения."Ситуация действительно критическая. Потому что у нас в основном царит имитация решения проблем, а не их решение. Я считаю это одной из крупнейших текущих проблем. Для меня самым опасным является половинчатость реформ. Мы провозгласили, но не сделали. Вот настоящая причина, почему многие украинцы говорят своей Родине "до свидания". Это дело веры в завтрашний день. Сегодня она на нуле. В первую очередь благодаря "усилиям" государства", - резюмировал Бессмертный.Как сообщал "Апостроф", ранее Роман Бессмертный дал свой прогноз по ситуации на Донбассе в 2018 году....