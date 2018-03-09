Дело Рубана: источник озвучил интересные сведения о задумке Порошенко

среда, 14 марта 2018, 09:36Поделитьсяпереглянути новину українськоюНовый глава Госдепартамента США Майк Помпео, занимавший ранее должность главы ЦРУ, может быть связан к последним громким публикациям издания "Аль-Джазира" о действиях украинских властей и причастности к выводу денег экс-президента Виктора Януковича.Об этом "Апострофу" рассказал источник, близкий к властям Украины.По совам собеседника, Помпео действительно может быть связан с раскрытием "схем" и данных о возможных коррупционных действия украинских властей с деньгами Януковича."Порошенко еще до заявления Трампа дал команду с ним (Помпео, - ред.) подружиться", - говорит источник издания.По его словам, существует версия, что спецоперация по задержанию переговорщика Владимира Рубана с большим арсеналом оружия в зоне АТО связана с желанием Порошенко наладить связь с Помпео.Подробнее о ситуации с назначением Помпео читайте в материале "Апострофа" Оружие для Украины и угроза прямой войны с Путиным: чего ждать от нового госсекретаря США...