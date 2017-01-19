Жданов подписал указ о запрете участвовать в соревнованиях на территории России

Украина не будет участвовать в соревнованиях в России.Министр молодежи и спорта Игорь Жданов подписал указ о запрете украинским спортсменам принимать участие в каких-либо соревнованиях, проходящих на территории России. Фотографию указа он опубликовал на странице в Facebook.«Два года назад мы разработали и издали приказ Министерства, который касался участия спортсменов украинской сборной в спортивных соревнованиях, которые проходят на территории России.Мы говорили «да» официальным соревнованием, чемпионатам мира и Европы, этапам Кубков мира, другим турнирам, которые организовывают международные спортивные федерации, которые являются частью лицензийних соревнований.Мы говорили «нет» коммерческим соревнованием, сомнительным частным кубкам, которые часто организуют российские бизнесмены, и которые не проходят под патронатом международных федераций.За эти два года флаг Украины поднимался на территории России десятки раз, звучал наш гимн.Но сегодня от нас требуются более решительные действия. Поэтому я подписал новый приказ — о том, что в соответствии с недавно принятым законом Украины «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях», украинские спортсмены не будут принимать участие в любых соревнованиях, проходящих на территории РФ. Текст этого приказа — перед вами.Жданов также призвал международные спортивные федерации не проводить соревнования на территории страны, где «систематически пренебрегают международным законодательством в сфере спорта».Подписывайтесь на Ukrnews24.net в Telegram, чтобы быть в курсе самых интересных событий...