Украинская лыжница Шишкова выиграла «бронзу» на Паралимпиаде-2018

Украина остается на третьем месте в медальном зачете стран-участниц.Украинская спортсменка Оксана Шишкова завоевала четвертую медаль на зимних Паралимпийских играх в Пхенчхане.Об этом сообщается на сайте соревнований.Лыжница, которой на трассе помогал Виталий Казаков, финишировала в финале гонок среди спортсменов с недостатками зрения на дистанции 1,5 км с третьим результатом, отстав от второго места на полторы секунды.Лыжные гонки среди спортсменов с недостатками зрения. Женский спринт, 1,5 км:1. Светлана Саханенко (Беларусь) — 4:29.92. Михайлина Лысова (НПС) — +14.13. Оксана Шишкова (Украина) — +15.7Для Оксаны это уже четвертая личная награда на этих Играх. Она уже завоевала серебро в биатлонной гонке на 6 км, потом стала второй в лыжных гонках на 15 км, а накануне выиграла биатлонную гонку на 10 км.Подписывайтесь на Ukrnews24.net в Telegram, чтобы быть в курсе самых интересных событий...