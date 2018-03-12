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Спорт

Украинская лыжница Шишкова выиграла «бронзу» на Паралимпиаде-2018

Украинская лыжница Шишкова выиграла «бронзу» на Паралимпиаде-2018

Украина остается на третьем месте в медальном зачете стран-участниц.
Украинская спортсменка Оксана Шишкова завоевала четвертую медаль на зимних Паралимпийских играх в Пхенчхане.
Об этом сообщается на сайте соревнований.
Лыжница, которой на трассе помогал Виталий Казаков, финишировала в финале гонок среди спортсменов с недостатками зрения на дистанции 1,5 км с третьим результатом, отстав от второго места на полторы секунды.
Лыжные гонки среди спортсменов с недостатками зрения. Женский спринт, 1,5 км:
1. Светлана Саханенко (Беларусь) — 4:29.9
2. Михайлина Лысова (НПС) — +14.1
3. Оксана Шишкова (Украина) — +15.7
Для Оксаны это уже четвертая личная награда на этих Играх. Она уже завоевала серебро в биатлонной гонке на 6 км, потом стала второй в лыжных гонках на 15 км, а накануне выиграла биатлонную гонку на 10 км.

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