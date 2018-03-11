Эффективные листовые подкормки. На какие факторы обратить внимание?

сегодня в 18:00Листовые подкормки - это, прежде всего, более экологически чистый метод, который позволяет добиться высокой эффективности проведенной обработки, одновременно ограничивая потери, - количество листовых удобрений относительно невелико по сравнению со стандартными методами удобрения.Этот метод удобрения предотвращает дефицит питательных веществ. Критические фазы для растений бывают, например, в случае плохо развитой корневой системы или в момент интенсивной фазы роста. В таких случаях растения не могут получить нужное количество микроэлементов. Листовые подкормки допускают частичное «упущение» почвенных факторов, ограничивающих доступность питательных веществ.Листовые подкормки также обеспечивают прямой доступ к целевому органу растения, что особенно важно для не очень подвижных элементов, таких как кальций, бор или железо. Не всегда получение растениями некоторых немобильных компонентов в почве (P, K, Ca, Mg) из-за глубокой корневой системы бывают эффективными.Какие факторы влияют на эффективное поглощение питательных веществ? Важнейшие из них - относительная влажность воздуха, также устьицы нуждаются в доступе к нужному количеству света. Поэтому подкормки должны проводиться при средней и высокой относительной влажности, то есть утром или на закате.Также обратите внимание, что при подкормках старых растений эффективность получения ингредиентов ниже, чем при удобрении более молодых. Аналогичная ситуация возникает, когда растения испытывают нехватку определенных питательных веществ - эффективность подкормок листьев будет ниже, чем у растений без симптомов дефицита.Адъюванты позволяют «растягивать» капли на поверхности листа, что позволяет добиться лучшего абсорбирования и удержания вещества и, следовательно, повысить эффективность удобрения. Целесообразно провести несколько подкормок меньшими концентрациями, чем одно внесение высокой дозы.В ходе проведения подкормки следует тщательно следить за концентрацией распыляемой жидкости. При использовании очень высокой концентрации можно навредить растению. Поэтому рекомендуется следовать рекомендациям, которые указаны на этикетке продукта. Считается, что рН 5,5-6,0 является оптимальным значением рН рабочей жидкости. (Источник: sadyogrody.pl)Напоминаем, что широкий ассортимент жидких удобрений можно приобрести в нашем интернет-магазине...