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В России впервые рухнул спрос на LADA XRay
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В Северодонецке дорожает проезд в троллейбусах
В Новоайдарском районе в снежном заносе застрял автобус с детьми
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| Всего три ингредиента: доктор из Гарварда рассказал об идеальном завтраке
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Всего три ингредиента: доктор из Гарварда рассказал об идеальном завтраке
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Ирина Батталова
Редактор раздела Здоровье
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