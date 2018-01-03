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Кабмин запустил реестр получателей субсидий

Правительство приняло решение о создании реестра получателей субсидий, который позволить сделать механизм получения субсидий более прозрачным и контролировать эффективность выплат из государственного бюджета.
Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду без обсуждения.
"Единый государственный реестр получателей жилищных субсидий создан в Украине впервые в истории украинской независимости. Доступ к реестру будет открыт только для Минсоцполитики и местных органов социальной защиты населения для назначения субсидий", - прокомментировало решение Кабмина министерство социальной политики.
Министерство отметило, что регистрация субсидиантов позволит эффективно контролировать каждую гривню, выделенную из государственного бюджета на помощь населению в оплате коммунальных услуг, повысить адресность помощи и эффективность программы субсидий...

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