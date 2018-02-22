| | Для поступления детей в детсад или школу медкарты больше не нужны
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Для поступления детей в детсад или школу медкарты больше не нужны

С 13 марта вступил в силу приказ Министерства здравоохранения, которым отменяется ряд форм первичной учетной документации, в частности медицинская карта ребенка для поступления в школу и детский сад теперь не нужна.
Как сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения, украинские медики ежегодно заполняли до 1 млн медкарт ребенка (026/у). Этот документ на восемь страниц А4 заполнялся от руки и хранился в школах и детсадах.
В Минздраве подчеркнули, что хранение персональных медицинских данных в учебных заведениях противоречит законодательству, поскольку они не имеют лицензии на медицинскую практику. Все данные о ребенке должны храниться у врача, которого выбрали его родители, подписав соответствующую декларацию.
"С 13 марта для поступления в школу или в детский сад медицинская карта ребенка является ненужной. Ее форма является недействительной, от родителей не имеют права ее требовать", - говорится в сообщении.
Также планируется изменение порядка проведения медосмотра детей при поступлении в учебные заведения, о которых сообщат позже...

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