Падение доллара: откуда взялись излишки

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И.о. замначальника налоговой в Деснянском районе Киева попалась на взятке
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Результаты выборов в Переяславском районе
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Валерия Лукьянова
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