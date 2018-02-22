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Киевские Ведомости
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Шоу-Биз и культура
| Поправилась? Хайди Клум раскритиковали за слишком тесный наряд (ФОТО)
Шоу-Биз и культура
Поправилась? Хайди Клум раскритиковали за слишком тесный наряд (ФОТО)
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Анатолий Карпенко
Редактор раздела Шоу-Биз и культура
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