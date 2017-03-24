| | И клип не оценил, и амбиций поубавил: Дмитрий Колдун советует Юлии Самойловой на рассчитывать на победу в "Евровидении"
Шоу-Биз и культура

И клип не оценил, и амбиций поубавил: Дмитрий Колдун советует Юлии Самойловой на рассчитывать на победу в "Евровидении"

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