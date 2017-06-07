| | Ученые обнаружили планеты, на которых может существовать жизнь
Наука

Ученые обнаружили планеты, на которых может существовать жизнь

Ученые обнаружили планеты, на которых может существовать жизнь
Ученые со всего мира регулярно сообщают об открытии новых экзопланет.

Японские исследователи сообщили о существовании 15 экзопланет в системах красных карликов, ранее считавшихся малопригодными для возникновения и развития жизни.

Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на glavnoe.ua.

Исследовательская группа под руководством Терюки Хирано из Токийского технологического института подтвердила существование 15 экзопланет, вращающихся вокруг красных карликов. В их числе несколько планет земного типа, на одной из которых может быть вода в жидком состоянии, что дает надежду на обнаружение жизни.

Красный карлик — маленький, наиболее холодный и самый распространенный тип звезд. По оценкам ученых, они составляют от 70 до 90 процентов от числа всех звезд в Галактике. Ближайший к Солнцу красный карлик — Проксима Центавра.

Данные для изучения получены с помощью космического аппарата NASA Kepler K2, запущенного в 2013 году специально с целью поиска экзопланет, и различных наземных телескопов, в том числе телескопа Subaru на Гавайях и Северного оптического телескопа в Испании.

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В системе одного из самых ярких красных карликов, K2-155, который находится на расстоянии около 200 световых лет от Земли, имеется три планеты земного типа, которые несколько больше, чем наша. К примеру, радиус одной из них — K2-155d, расположенной дальше всего от звезды, — в 1,6 раза превышает радиус Земли...

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