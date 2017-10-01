\"Самый белый\": ученые создали уникальный материал

Ученые из Великобритании и Финляндии получили новый структурно окрашенный материал, белизна которого ярче, чем у любого другого искусственного красителя.
Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на zn.ua.
Исследователи обратили внимание на необычных жуков Cyphochilus, которые распространены в Юго-Восточной Азии. Ученые связывают ярко-белый цвет панцирей этих жуков с оптической анизотропией плотно расположенных ориентированных волокон склеротина – модифицированной формы хитина – в их жестких надкрыльях.
Такая структура обеспечивает одинаково эффективное рассеяние фотонов разной длины волны. В результате белизна этих насекомых превышает белизну любого искусственного материала, который обычно для этого окрашивается пигментами, содержащими диоксид титана или оксид цинка.
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Теперь же ученым удалось получить искусственный аналог надкрыльев Cyphochilus, структурно окрашенный белый материал. Хитиновую структуру ученые воспроизвели с использованием нитей целлюлозы, манипулировать с которыми на производстве удается намного лучше. Таким путем они получили целлюлозные мембраны различной степени прозрачности, в зависимости от комбинации нитей разной толщины, и добились "максимально белого" варианта...