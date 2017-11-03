| | Известный ученый рассказал, почему Хокинг не получил Нобелевскую премию
Наука

Известный ученый рассказал, почему Хокинг не получил Нобелевскую премию

Известный ученый рассказал, почему Хокинг не получил Нобелевскую премию
Стивен Хокинг скончался сегодня в своем доме в Кембридже.

Стивен Хокинг, несмотря на значительный вклад в современную науку, ни разу не был удостоен Нобелевской премии. Сотрудник Стокгольмского университета профессор Эдвард Мертсель попытался объяснить такое явление.

Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на tass.ru.

В эфире Шведского радио об особенностях открытий Стивена Хокинга рассказал Эдвард Мертсель. Профессор акцентировал внимание на том, что ни одно из них так и не нашло подтверждений в виде конкретных наблюдений.
Именно поэтому, считает шведский профессор, английский ученый так и не был удостоен звания лауреата Нобелевской премии. Не мог Хокинг получить награду и за общий вклад в науку, пояснил Мертсель, так как ее присуждают лишь за конкретные открытия.
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Эдвард Мертсель отметил, что, возможно, в будущем удастся доказать «излучение Хокинга» путем лабораторных исследований, если ученые смогут создать черную дыру...

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