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Наука

Раскрыта тайна древних вытянутых черепов

Раскрыта тайна древних вытянутых черепов
Они принадлежали женщинам, которые мигрировали на территорию Баварии и практиковали черепную деформацию.

Международная группа ученых выяснила происхождение вытянутых черепов, найденных в Центральной Европе. Возраст этих странных останков составляет почти полторы тысячи лет. Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, они принадлежали женщинам, которые мигрировали на территорию Баварии и практиковали черепную деформацию, передает интернет-издание Киевские Ведомости со ссылкой на lenta.ru.

В IV-VII веках в Европе произошло Великое переселение народов — многочисленные миграции людей, ищущих более благоприятные условия для проживания из-за резкого похолодания, голода и вторжения гуннов. Так, в пятом веке нашей эры на Британские острова пришли древнегерманские племена (англы и саксы).

Примерно в это же время начали формироваться баварские племена, состоявшие из латинизированных народов с окраин распавшейся Римской империи и переселенцев с севера Дуная. Среди археологических находок на территории Баварии, датированных этим периодом, обнаружены скелеты с искусственно деформированными и сильно вытянутыми черепами.

Черепная деформация в эпоху Поздней античности и Раннего Средневековья в Европе была популярна у гуннов, вторгшихся в Европу из Азии. Во II веке эту процедуру практиковали народы, проживавшие на территории Румынии. Вытянутый череп был признаком красоты и высокого статуса.

В Восточной Европе деформированные черепа принадлежали как мужчинам, так и женщинам, однако в Баварии они преимущественно принадлежали женщинам. Ученые предположили, что либо их обладательницы мигрировали с востока, либо произошло заимствование культурной традиции.

Исследователи проанализировали ДНК, извлеченную из останков 36 взрослых мужчин и женщин, захороненных на баварских кладбищах 500 года нашей эры. У 14 из них были признаки черепной деформации. Кроме того, были изучены геномы римского солдата и четырех человек с востока, двое из них также имели деформированные черепа.

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Оказалось, что все мужчины были тесно связаны с современными европейцами, однако для женщин было характерно высокое генетическое разнообразие. Обладательницы вытянутых черепов были выходцами с юго-востока Европы...

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