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Наука

Hubble заснял момент слияния двух галактик

Hubble заснял момент слияния двух галактик
Эту пару галактик впервые заметили примерно 52 года назад.

Телескопу Hubble удалось поймать момент слияния двух галактик, расположенных в созвездии Кита.

Об этом сообщает интернет-издание Киевские Ведомости со ссылкой на 24tv.ua.

Ядра этих галактик на момент съемки все еще находились на большом расстоянии, однако они уже выбрасывали облака горячего газа.

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Эту пару галактик впервые заметили примерно 52 года назад. Эти галактики похожи на природный эксперимент, который проходит в космическом масштабе.

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