Эксперты: Грозы активизируют НЛО

Эксперты утверждают, что грозы активизируют НЛО, в связи с чем повышают вероятность встречи людей с инопланетянами.Известно, что гроза является довольно плохо изученным феноменом, несмотря на свою широкую распространенность и возникновение не только на поверхности Земли, но и на других планетах и даже галактиках.Эксперты установили, что молнии способны активизировать НЛО. К такому выводу они пришли после изучения грозового неба, когда при помощи специальных установок были зафиксированы яркие светящиеся объекты во вспышках молний в самых высоких слоях атмосферы, которые порой имели синий или красный оттенок.Однако, по мнению специалистов, маловероятно, что данные вспышки были инопланетными кораблями. Несмотря на то, что светящиеся объекты резко отличаются от привычных нам разрядов молний, это все же они, а вернее их особые разновидности, которые называются спрайты и эльфы. Первый вид молний идет вниз, а затем вверх и практически не отдает ответвлений. А вот эльфы имеют кольцевидную форму. А с НЛО их путают лишь из-за того, что они бьют довольно высоко, иногда даже достигая самого края атмосферы...