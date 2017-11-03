Медведев о Хокинге: «Он помогал увидеть безграничность возможностей»

Веру в безграничность возможностей и вдохновение подарил этому миру Стивен Хокинг, считает глава российского правительства Дмитрий Медведев. Политик прокомментировал смерть выдающегося физика, отметив его вклад в мировую кладезь науки.Жизнь учёного, как отметил в заявлении премьер-министр, вдохновила на свершения многих личностей, как связанных с наукой, так и рядовых обывателей, знакомых с его биографией. Медведев подчеркнул, что Хокинг смог открыть человечеству глаза на безграничность его возможностей. Его потеря означает для мира уход выдающейся личности, резюмировал премьер.Ранее смерть выдающегося физика прокомментировали российские ученые. По словам исследователей, в лице Стивена Хокинга мир потерял легендарного специалиста наивысшего уровня.До этого свою реакцию на смерть учёного высказал известный актёр Маколей Калкин, знакомый широкому зрителю по роли Кевина в серии комедии «Один дома». Знаменитость признался, что Хокинг был его любимым персонажем в «Симпсонах»...