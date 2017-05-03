Учёные: Курильщики намного быстрее теряют слух, чем некурящие люди

Как стало известно из статистики, собранной японскими учеными, люди, подверженные такой вредной привычке, как курение, намного быстрей теряют способность слышать, по сравнению с некурящими людьми.Курение, безусловно, пагубная привычка, которая сильно бьет по здоровью и самочувствию. Человек рискует «заработать» рак легких, ротовой полости, а также другие виды рака, туберкулез и еще много болезней. Однако, помимо всего этого, курильщики в своем большинстве обречены на потерю возможности воспринимать звуки.Для того, чтобы доказать существование связи между вероятностью потери слуха и курением, ученые, под руководством японского специалиста в этой области Ху Хуаньхуаня, провели ряд исследований. Для эксперимента специалисты попросили помощи более чем у 50 тысяч добровольцев. Хуаньхуань рассказал, что цифры, к которым они пришли в ходе проведения исследований, очень катастрофичны и велики, людям следует немедленно принимать меры.Для подтверждения первоначально выдвинутых предположений о том, что курильщики на самом деле намного быстрее лишаются слуха, специалисты не стали принимать во внимание социальный и финансовый статус добровольцев. Помимо этого, специализированные, профессиональные пункты также не были взяты во внимание, следовательно, результаты проведенного эксперимента, по словам Ху Хуаньхуаня, можно считать максимально точными. В случае, если человек отказывался от дурной привычки курить, уже спустя пять лет вероятность лишиться слуха уменьшалась и в процентном соотношении была практически равна вероятности потери слуха обычным человеком. В связи с этим, можно утверждать, что последствия от употребления табачных изделий в данном случае могут быть обратимыми...