NASA дало имя «Ультима Туле» планете, куда летит New Horizons

Сегодня, 14 марта, специалисты из NASA выбрали имя, которое будет полуофициальным, карликовой планете 2014 MU69. Называться она будет «Ультима Туле», или же просто «Ультима». Именно на это космическое тело и отправился зонд New Horizons, который побывал перед этим на Плутоне.По словам Алана Стерна, который является руководителем всей миссии, планета «Ультима Туле» будет целой границей мира для человечества, поскольку дальше не один космический аппарат ещё не летал. Такое название выбрано неспроста, в древнегреческой мифологии существует остров «Туле», который был границей мира в понимании древнего человека.Стерн рассказал, что сейчас New Horizons покидает уже хорошо изученные границы Солнечной системы. Происходит процесс сближения с Ультима Туле. Эта карликовая планета станет самым далёким объектом, который когда-либо посещал космический корабль. Стерну нравится название «Ультима», поскольку оно выражает наивысший прогресс, достижимый NASA.Стоит отметить, что New Horizons пролетел уже две трети пути до «Ультима Туле». Прилетит он к ней уже в начале следующего года. Сейчас известно, что карликовая планета является двойной – то есть двумя крупными астероидами.Ранее сообщалось, что NASA опубликовало видео тестов марсианского модуля InSight...