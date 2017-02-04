NASA дало имя «Ультима Туле» планете, куда летит New Horizons

По словам Алана Стерна, который является руководителем всей миссии, планета «Ультима Туле» будет целой границей мира для человечества, поскольку дальше не один космический аппарат ещё не летал. Такое название выбрано неспроста, в древнегреческой мифологии существует остров «Туле», который был границей мира в понимании древнего человека.
Стерн рассказал, что сейчас New Horizons покидает уже хорошо изученные границы Солнечной системы. Происходит процесс сближения с Ультима Туле. Эта карликовая планета станет самым далёким объектом, который когда-либо посещал космический корабль. Стерну нравится название «Ультима», поскольку оно выражает наивысший прогресс, достижимый NASA.
Стоит отметить, что New Horizons пролетел уже две трети пути до «Ультима Туле». Прилетит он к ней уже в начале следующего года. Сейчас известно, что карликовая планета является двойной – то есть двумя крупными астероидами.
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