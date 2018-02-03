| | Учёные: Жизнь на Титане спасёт человечество от смертельных болезней
Наука

Учёные: Жизнь на Титане спасёт человечество от смертельных болезней

В NASA доктор Морган и его команда смоделировали в лаборатории метановые дожди и наводнения этаном, которые часто наблюдаются на спутнике Сатурна, Титане. В результате выяснилось, что это может спасти жизнь человечества.
Учёные: Жизнь на Титане спасёт человечество от смертельных болезней


Эксперимент проводился на территории лаборатории в Калифорнии. Учёные NASA смоделировали наводнения этаном и метановые дожди. Казалось бы, что это способно мгновенно уничтожить человечество, но американские учёные опровергли такое предположение. Они показали, что такие объекты быстро сочетаются и в результате образуют солевидные железы. Соответствующие химические соединения со временем образуют кристаллы.
При этом, кристаллы больше напоминают алмазы, встречающиеся на Земле. Учёные рассказали, что такое наводнение этаном и пары метана позволяют избавиться от любых микроорганизмов. Таким образом, с помощью климата Титана можно избавиться от любых вирусов, включая рак и вирус Зика...

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