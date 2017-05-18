Ученые в Сибири разрабатывают биологический кардиостимулятор

На сегодняшний день для возобновления сердечного ритма пациенту проводят имплантацию кардиостимулятора внутрь грудной клетки. Им выступает своеобразная батарейка, которая подает электрический импульс в сердце.
Кардиостимуляторы не вечны, через определенное время приходится производить замену прибора, чтобы человек продолжал жить.
Ученые установили перед собой задачу вживить в сердце пациента его же биологические клетки, которые смогут генерировать электрические импульсы. Название таких клеток – пейсмекерные.
Данные клетки есть в организме человека. Но со временем могут возникать патологии или поражения, и клетки прекращают осуществлять свои функции.
Основой проекта является то, что ученые хотят разработать аналог этих клеток или попытаться получить их из пробирки. Затем полученные клетки они будут вживлять в тело пациента. Также исследователи планируют определить, насколько длительное время клетки будут функционировать в большом организме и смогут ли они в будущем применить технологию в медицине...