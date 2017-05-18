Ученые в Сибири разрабатывают биологический кардиостимулятор

Ученые из исследовательского центра им. Мешалкина занимаются разработкой биологического кардиостимулятора. Он будет сложен из клеток самого организма человека.На сегодняшний день для возобновления сердечного ритма пациенту проводят имплантацию кардиостимулятора внутрь грудной клетки. Им выступает своеобразная батарейка, которая подает электрический импульс в сердце.Кардиостимуляторы не вечны, через определенное время приходится производить замену прибора, чтобы человек продолжал жить.Ученые установили перед собой задачу вживить в сердце пациента его же биологические клетки, которые смогут генерировать электрические импульсы. Название таких клеток – пейсмекерные.Данные клетки есть в организме человека. Но со временем могут возникать патологии или поражения, и клетки прекращают осуществлять свои функции.Основой проекта является то, что ученые хотят разработать аналог этих клеток или попытаться получить их из пробирки. Затем полученные клетки они будут вживлять в тело пациента. Также исследователи планируют определить, насколько длительное время клетки будут функционировать в большом организме и смогут ли они в будущем применить технологию в медицине...