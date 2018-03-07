Погода в Харькове: весны еще не видать

В ближайшие несколько дней в Харькове и области сохранится неустойчивая и морозная погода с туманами и снегопадами.15 марта: облачно с прояснениями. Дождь и снег. Туман, видимость 200-500 м. Ночью по городу и местами по области гололед. На дорогах местами гололедица. Ветер ночью южный, днем западный, 5-10 м/с. Температура воздуха повысится: ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 1-6° тепла. По городу: температура воздуха ночью около 0°, днем 2-4° тепла.16 марта: переменная облачность. Местами небольшой снег, мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 1-6° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.17 марта: облачная погода. Мокрый снег и дождь, местами сильные осадки; гололед. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, временами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 3-8° мороза; днем 1-6° мороза, в южной половине Харьковской области 0-5° тепла.18 марта: облачная погода. Снег, местами сильный. Метель, снежные заносы, местами гололед. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 8-13° мороза, днем 4-9° мороза.19 марта: облачно, снег, местами сильный. Метель, снежные заносы, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 8-13° мороза, днем 3-8° мороза...