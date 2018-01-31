Всемирно известного археолога обвинили в фальсификации

Всемирно известного археолога из Великобритании Джеймса Мелларта уличили в фальсификации находок. Об этом журналистам рассказал его коллега Эберхард Цанггер, обнаруживший в квартире специалиста доказательства обмана спустя несколько лет после его смерти.
Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на veroyatno.com.ua.
Мелларт получил признание благодаря открытию на территории Турции древнейшего поселения, существовавшего более 9 тыс. лет назад. В ходе раскопок были обнаружены уникальные фрагменты тканей и посуды, а также статуэтки женщин и животных. При этом особую ценность представляли настенные рисунки с изображением узоров, обнаженных мужчин и сцен охоты на зубров.
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Археолог скончался в 2012 году. Его коллеги намеревались исполнить последнее желание Мелларта. Он, в частности, попросил своих товарищей обнародовать его научные материалы в том случае, если его уже не будет в живых. Ученые попали в квартиру Мелларта, где обнаружили «прототипы» фресок и рисунков, которые ранее были заявлены археологом в качестве подлинных. По мнению специалистов, их коллега изначально придумывал свидетельства, а после создавал для них доказательства...