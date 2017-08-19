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Наука

На Юпитере может прекратиться вечная буря

На Юпитере может прекратиться вечная буря
Исследователи NASA замерли в ожидании, что произойдет с планетой в ближайшие годы.

Огромное красное пятно Юпитера, которое является фирменной меткой самой большой планеты в Солнечной системе, существенно уменьшилось за последние 150 лет, и может совсем исчезнуть, — волнуются специалисты NASA.

Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на isra.com.

Пятно, которое на самом деле – огромная буря, способная поглотить три Земли – впервые была замечена в 1831 году, хотя исследователи не могут сказать наверняка, что их предшественники видели тот же след на Юпитере.

Тем не менее, ученые смогли высчитать размер бури, и проверяли его хотя бы раз в год, наблюдая за эволюцией этого явления. Позже в NASA открыли целый отдел, который детально изучал состояние Пятна. Внезапно, исследователи заметили, что его размеры начали уменьшаться с большей скоростью, чем раньше, а цвет в 2014 году признали оранжевым, а не красным, что свидетельствует об изменении уровня радиации.

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Исследователи NASA замерли в ожидании, что произойдет с Пятном в ближайшие 10 лет: оно полностью растворится, или слегка уменьшится и останется в этом состоянии? В любом случае, за ним будет очень интересно наблюдать, — говорит один из исследователей, Рик Косентино (Rick Cosentino)...

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