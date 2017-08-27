| | Искусственное мясо: стало известно, когда на прилавках появится инновационный продукт
Наука

Искусственное мясо: стало известно, когда на прилавках появится инновационный продукт

Искусственное мясо: стало известно, когда на прилавках появится инновационный продукт
Билл Гейтс и Ричард Брэнсон инвестировали в производство «пробирочного» мяса 17 миллионов долларов.

Представитель американской компании Just Джон Тетрик, которая занимается выращиванием этичного мяса из стволовых клеток животных, говорит, что этот инновационный продукт может появиться в ресторанах США и стран Азии уже в 2018 году. Новый вид мяса будет стерильным и безвредным для экологии.

Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на veroyatno.com.ua.

Процесс лабораторного выращивания мяса из стволовых клеток животных занимает девять недель.

Первый гамбургер, сделанный таким образом, был произведен в 2013 году сотрудниками голладнского стартапа Mosa Meats. Cебестоимость сэндвича составила фантастическую сумму – 330 тысяч долларов. Впрочем, эксперты предрекают скорое подешевение инновационного продукта. По их словам, скоро он будет стоить 11 долларов.
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Плюсов у такого мяса много – оно не содержит переносчиков заболеваний, а также экологически чисто. Согласно данным ООН, на домашний скот приходится 18 процентов от мировых парниковых газов — больше, чем от всего транспорта. Известно, что Билл Гейтс и Ричард Брэнсон инвестировали в производство «пробирочного» мяса 17 миллионов долларов. Некоторые эксперты говорят, что разработка санитарных норм для поставок «чистого» мяса займет время, поэтому реальные сроки его поставки в рестораны – от одного до трех лет...

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