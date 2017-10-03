Австрия инвестировала в экономику Украины $1,3 млрд

Австрия в прошлом году инвестировала в экономику Украины $1344,5 млн. Это 3,4% от общего объема прямых иностранных инвестиций, привлеченных в экономику нашей страны.Австрия в 2017 году инвестировала в экономику Украины $1344,5 млн, это 3,4% от общего объема прямых иностранных инвестиций, привлеченных в экономику нашей страны. О этом в среду, 14 марта, сообщила пресс-служба Кабинета министров по результатам встречи премьер-министра Украины Владимира Гройсмана с федеральным президентом Республики Австрия Александром ван дер Белленом.По словам Гройсмана, европейская интеграция — необратимый внешнеполитический выбор Украины. Именно поэтому Киев рассчитывает на дальнейшую активизацию диалога по широкому спектру вопросов, учитывая председательство Австрии в ЕС во второй половине текущего года.Отдельное внимание стороны уделили ситуации на Донбассе.«Аннексия Крыма и оккупация Донбасса — противозаконная. Это яркое нарушение международного права. Россия имеет впечатление, что это все останется без наказания. Но мы должны предотвратить существование такого мнения», — цитирует президента Австрии пресс-служба Кабмина.Напомним, ранее Петр Порошенко заявлял, что украинский экспорт в Австрию вырос на 48%.Подписывайтесь на Ukrnews24.net в Telegram, чтобы быть в курсе самых интересных событий...