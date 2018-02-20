Развитием Днепра займется специалист с мировым именем

Всемирно известный специалист по разработке городских и муниципальных стратегий с ревитализации (возвращение к жизни) индустриальных районов Дэн Андерсон займется разработкой стратегии развития города Днепр.
Он посетил офис «Агентства развития Днепра» по приглашению исполняющей обязанности заместителя городского головы Яники Мерило. Об этом сообщает пресс-служба городского совета.
Андерсон создавал программы для городов Великобритании (Ньюкасл, Манчестер, Бирмингем, Лондон), США (Портленд, Сиэтл, Лос-Анджелес), Казахстана (Алматы, Астана), Грузии (Тбилиси). Его пригласили поучаствовать в разработке стратегии развития города, учитывая многогранный опыт.
Специалист предложил рассмотреть пример Белфаста в Северной Ирландии, в котором он внедрял стратегию смены имиджа и возрождения туристического сектора путем эффективного использования публичного пространства.
«Концептуальное видение господина Андерсона заключается в том, что бизнес-производства являются первичным, а туризм — обслуживающим. Но туристический комплекс города должен иметь 3 столба. Первый — это точки, события, объекты, которые привлекают внимание туристов. Второй — городская инфраструктура. Третий, кроме сферы индустрии гостеприимства, включая наличие в течении всего года, круглосуточных событий, учитывающие пожелания посетителей (одних интересует эмоциональный, других — интеллектуальный опыт)», – заявил заместитель директора по инвестициям «Агентства развития Днепра» Алексей Самовалов.
Он пояснил, что следует задумываться над стимулированием повторного посещения города.
«Но первоначальный фокус должен быть на локальном, внутреннем туристе, его потребностях и пожеланиях. Когда внутренний турист доволен, то иностранный не заставит себя ждать», — резюмировал Самовалов.
Источник: Обозреватель
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