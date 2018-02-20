Развитием Днепра займется специалист с мировым именем

Всемирно известный специалист по разработке городских и муниципальных стратегий с ревитализации (возвращение к жизни) индустриальных районов Дэн Андерсон займется разработкой стратегии развития города Днепр.Он посетил офис «Агентства развития Днепра» по приглашению исполняющей обязанности заместителя городского головы Яники Мерило. Об этом сообщает пресс-служба городского совета.Андерсон создавал программы для городов Великобритании (Ньюкасл, Манчестер, Бирмингем, Лондон), США (Портленд, Сиэтл, Лос-Анджелес), Казахстана (Алматы, Астана), Грузии (Тбилиси). Его пригласили поучаствовать в разработке стратегии развития города, учитывая многогранный опыт.Специалист предложил рассмотреть пример Белфаста в Северной Ирландии, в котором он внедрял стратегию смены имиджа и возрождения туристического сектора путем эффективного использования публичного пространства.«Концептуальное видение господина Андерсона заключается в том, что бизнес-производства являются первичным, а туризм — обслуживающим. Но туристический комплекс города должен иметь 3 столба. Первый — это точки, события, объекты, которые привлекают внимание туристов. Второй — городская инфраструктура. Третий, кроме сферы индустрии гостеприимства, включая наличие в течении всего года, круглосуточных событий, учитывающие пожелания посетителей (одних интересует эмоциональный, других — интеллектуальный опыт)», – заявил заместитель директора по инвестициям «Агентства развития Днепра» Алексей Самовалов.Он пояснил, что следует задумываться над стимулированием повторного посещения города.«Но первоначальный фокус должен быть на локальном, внутреннем туристе, его потребностях и пожеланиях. Когда внутренний турист доволен, то иностранный не заставит себя ждать», — резюмировал Самовалов.Источник: ОбозревательПодписывайтесь на Ukrnews24.net в Telegram, чтобы быть в курсе самых интересных событий...