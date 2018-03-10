Известные изобретения которые подарили миру женщины: 10 важных открытий

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И.о. замначальника налоговой в Деснянском районе Киева попалась на взятке
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Социум
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Анастасия Дущак
Редактор раздела Наука
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