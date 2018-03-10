В Японии фермеры охраняют посевы от кабанов и олений жутким роботом

вчера в 19:00Пугало — древнейшее аграрное устройство для защиты посевов. Археологи находили пугала по всему миру и пришли к выводу, что создание и использование пугала предшествует изобретению письменности.С древних времен пугала эволюционировали в причудливые устройства. Например, в Японии фермерские плантации от нападений оленей и кабанов охраняется фантастически страшный робот-волк.Робот-волк оснащен датчиком, которые обнаруживает присутствие животных в охраняемом радиусе, и запускает монстра. Робот издает всевозможные ужасающие звуки, воет, ревет, светит красными глазами и поворачивается взад и вперед.Сельскохозяйственный кооператив около Кисаразу, небольшого города в восточной части Центральной Японии, приобрел механизированное чудовище в надежде спастись от диких кабанов. После отстрела волков, кабаны расплодились и пируют на полях, уничтожая урожай. Фермеры говорят, что робот-монстр пока справляется со своей задачей. Кабаны стали обходить поле с «собакой Баскервилей» стороной.Правда, ученые думают, в конце концов, кабаны и олени догадаются, что их водят за нос, а громогласный монстр не причиняет реального вреда.(Источник: modernfarmer.com)...