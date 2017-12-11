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«Барселона» выбивает «Челси» из Лиги чемпионов

Поздно ночью 14 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов каталонская «Барселона» принимала лондонский «Челси». Хозяева уверенно переиграли гостей и вышли в четвертьфинал турнира.
«Барселона» выбивает «Челси» из Лиги чемпионов


Первая игра в Лондоне закончилась ничьей 1:1, поэтому действующему чемпиону Англии было необходимо забивать минимум 1 мяч. Однако активнее начала «Барселона». Уже на 3-й минуте первого тайма Лионель Месси забил самый быстрый гол в своей карьере, а позднее 5-кратный обладатель Золотого мяча еще и ассистировал Усману Дембеле (20 минута, 2:0). «Аристократы» ответили рядом голевых моментов, среди которых удар со штрафного в штангу от Маркоса Алонсо.
Во втором тайме Месси забил 100-й гол в ЛЧ, доведя счет до разгромного – 3:0. Как итог, каталонцы побеждают по сумме матчей со счетом 4:1.
В параллельном противостоянии мюнхенская «Бавария» на выезде переиграла стамбульский «Бешикташ» со счетом 1:3 (1:8 по сумме двух матчей), уверенно оформив путевку в четвертьфинал Лиги чемпионов.
Полный список прошедших стадию 1/8 финала ЛЧ участников выглядит следующим образом: «Манчестер Сити» (Англия), «Ливерпуль» (Англия), «Реал Мадрид» (Испания), «Барселона» (Испания) «Севилья» (Испания), «Ювентус» (Италия), «Рома» (Италия), «Бавария» (Германия). 16 марта состоится жеребьевка четвертьфинала...

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