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Конькобежка из Южной Кореи госпитализирована с психическим расстройством

Конькобежка из Южной Кореи, которая заслужила серебряную медаль на Ои-2018, была доставлена в больницу. У призерши Ким Бо Рым случилось психическое расстройство.
Конькобежка из Южной Кореи госпитализирована с психическим расстройством


 Врачи определили у спортсменки беспокойный невроз. Уведомляется, что у ее матери обнаружили такие же симптомы и ее также пришлось забрать в больницу.
На Олимпийских играх 2018 у Ким Бо Рым произошел конфликт внутри сборной с партнершей Но Сон Ён. Ким обвинила ее в том, что та провалила командную гонку, потому что отстала и не смогла сократить дистанцию перед финишем.
В Южной Корее произошедшая ситуация разозлила жителей, и они подписали прошение о ликвидации Ким Бо Рым из сборной команды. После такой реакции спортсменка боится видеться с людьми...

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