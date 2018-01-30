Вопрос своевременной выплаты зарплат и ликвидации долгов предприятий области перед своими работниками стал центральным на расширенном заседании коллегии ХОГА и представителей прокуратуры Харьковской области.Открывая заседание, глава облгосадминистрации Юлия Светличная отметила, что сейчас со стороны власти есть полное содействие развитию бизнеса на территории региона.– Сделано немало шагов, чтобы повысить уровень защищенности предпринимателя и производителя, обеспечить благоприятные условия и упростить ведение бизнеса. Ответственность предприятий и их руководителей должна быть зеркальной, – подчеркнула руководитель области. – Если мы говорим о людях, то первое условие: нужно платить зарплату. Предприятия не могут накапливать долги по одной простой причине - нужно заботиться о людях. Это особая задача каждого руководителя и органов власти в частности.Юлия Светличная отметила, что решение рассмотреть состояние выплат зарплат в области на коллегии ХОГА приняли несколько месяцев назад – в ходе итоговой коллегии областной прокуратуры.– Хочу предупредить всех – и руководителей предприятий, и представителей органов власти об особой ответственности в части соблюдения законодательства. Также требую оперативной реакции на нарушения закона со стороны предпринимателей или промышленников и привлечения их к ответственности. Ничто не может сдерживать выплату зарплат, – сказала руководитель Харьковской ОГА.Она также сообщила, что в течение прошлого года удалось сократить задолженность по зарплате на 6,5 млн грн. Юлия Светличная отметила, что у региона есть специфика, а именно – здесь расположено большое количество государственных промышленных предприятий, органами управления которых являются соответствующие министерства и государственные концерны.– На этих предприятиях работают наши люди. Мы должны их слышать и заботиться о них, а значит, оперативно и своевременно реагировать на нарушение законодательства, – сказала руководитель области.В ходе коллегии о состоянии оплаты труда и погашения долгов на предприятиях области доложил заместитель председателя ХОГА Михаил Черняк. Также участие в рассмотрении вопроса приняли прокурор Харьковской области Юрий Данильченко и начальник ГУ Гоструда Владимир Рожанский...