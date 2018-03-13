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Ксения Собчак снова беременна, - российские СМИ

Ксения Собчак снова беременна, - российские СМИ
Такой вывод сделан из-за эмоциональной реакции кандидата и последних фотографий.

Российская телеведущая и светская львица Ксения Собчак, которая выдвинула свою кандидатуру на пост президента России, может быть беременна вторым ребенком. Именно так в росСМИ объяснили бурную эмоциональную реакцию Ксении Собчак во время предвыборных теледебатов, сообщает Киевские Ведомости со ссылкой на Апостроф.

"Многие об этом знают, но пора уже сказать открыто: Ксения Собчак ждет второго ребенка, чем во многом и объясняется столь эмоциональная реакция", — передает Telegram-канал Методичка, который цитируют многие российские СМИ.

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К этому сообщению прикреплено видео дебатов Собчак и Владимира Жириновского, во время которых оппонент довел Ксению до слез.

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