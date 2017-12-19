В Москве экскаватор рухнул с моста на электричку

В среду, 14 марта, в Москве на пассажирский электропоезд с моста рухнул экскаватор, пишет Киевские Ведомости со ссылкой на Новое время.
"По предварительным данным, в районе платформы Маленковская Ярославского направления Московской железной дороги экскаватор свалился с моста и упал на крышу электрички Фрязино-Москва, пробив обшивку", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что в результате происшествия пострадали несколько человек, а один из вагонов поезда сошел с рельсов.
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"В результате происшествия пострадали несколько человек, точное количество раненых уточняется", - добавили спасатели. В то же время причины инцидента пока не известны.
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