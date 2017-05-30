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Россия отреагировала на высылку дипломатов из Британии

Россия отреагировала на высылку дипломатов из Британии
Появилась первая реакция на заявление Терезы Мэй.

Посольство России назвало решение Великобритании о высылке 23 дипломатов неприемлемым. Об этом сообщает ТАСС, пишет Киевские Ведомости со ссылкой на Украинскую правду.
По информации издания, в посольстве также отметили, что такое решение - это "необоснованный и недальновидный шаг".

"Рассматриваем этот враждебный шаг как абсолютно неприемлемый, необоснованный и недальновидный. Вся ответственность за упадок российско-британских отношений лежит на нынешнем политическом руководстве Великобритании", - говорится в заявлении посольства.

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В дипломатическом представительстве информировали, что послу РФ в Великобритании Александру Яковенко уже было объявлено о признании 23 российских дипломатов персонами нон грата...

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