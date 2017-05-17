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Кабмин утвердил соглашение с Катаром о безвизовом режиме

Кабинет министров Украины одобрил проект межправительственного соглашения с Катаром о введении безвизового режима между странами.
Соглашение предусматривает, что граждане Украины и граждане Катара с действительными проездными документами могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и находиться без виз на территории соответствующих стран в течение срока, который не превышает 90 дней в течение 180 дней.
Отметим, еще в августе 2017 года власти Катара упростили визовый режим с Украиной.
Ранее мы сообщали, что на егодняшний день МИД Украины усердно работает над введением безвизового режима со странами так называемого шенгенского «белого списка» - то есть теми, чьи граждане имеют право безвизового въезда в ЕС...

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