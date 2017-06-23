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Верховная Рада установила возраст полового совершеннолетия

Верховная Рада установила минимальный возраст полового совершеннолетия в 16 лет. За принятие в целом законопроекта №2016 проголосовал 241 депутат при минимально необходимых 226.
Соответствующее изменение внесено в Уголовный кодекс.
Ранее уголовная ответственность предусматривалась за половое сношение с лицом, не достигшим половой зрелости.
При этом конкретный возраст не указывался.
Теперь же естественные или неестественные половые отношения с лицом, которое не достигло 16-летнего возраста, совершенные совершеннолетним лицом, будут наказываться ограничением свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на тот же срок.
Те же действия, совершенные близкими родственниками или членами семьи, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.
Закон предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет для лиц, которые создают места разврата с привлечением малолетнего лица.
Кроме того, Рада приняла за основу законопроект №6070 (230 голосов «за»), который отменяет необходимость проведения экспертизы для установления половой зрелости потерпевшей от изнасилования.
Проведение экспертизы теряет свою актуальность в связи с тем, что Рада установила четкий минимальный возраст полового совершеннолетия...

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