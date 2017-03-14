Проекты Eqvanta на карте финтеха России

TweetRusbase совместно с FinTech Lab подготовили новую карту рынка финансовых технологий России. Проекты группы компаний Eqvanta отмечены в нескольких категориях: микрофинансовые компании «Быстроденьги» и «Турбозайм» размещены в разделе «Онлайн-кредитование», аналитическое агентство Scortech — в секции «Инфраструктурные решения».«Быстроденьги» — это первая компания в России, которая начала предоставлять pdl-займы еще в 2008 году. Самый востребованный продукт сегодня — это онлайн-займ на карту компании «Быстрокарта». Оформлено уже более 860 тысяч карт и 2,4 миллиона дистанционных займов, которые клиенты получают через мобильное приложение или по звонку на горячую линию всего за 5 минут, сообщает БМП "Александрит".Микрофинансовая компания «Турбозайм» — современный высокотехнологичный сервис онлайн-займов, запущенный в 2013 году. Весь процесс оформления — от регистрации на сайте до момента погашения займа — клиент проходит онлайн. Отсутствие необходимости посещения офиса или пункта выдачи средств открывает широкие возможности для жителей России воспользоваться дистанционными займами на личную банковскую карту или Яндекс.Кошелек вне зависимости от региона проживания и типа населенного пункта.Scortech — аналитическое агентство и сервис по оценке кредитоспособности заёмщиков, который позволяет интерпретировать большие данные с максимальной эффективностью и развивать модели в интересах кредиторов и заемщиков. Математическая модель разработана и протестирована на выборке более 1 млн кредитных договоров. Для её эффективной работы протестировано 30+ источников данных на всех видах займов и кредитов. Доступны варианты ручного интерфейса и быстрой API-интеграции.«Карта российского финтеха — отличный проект, благодаря которому можно воочию оценить растущий потенциал финансовых технологий. Теперь недостаточно просто предоставить заёмные средства, важно обеспечить качественный сервис, круглосуточную поддержку и надежность финансовых операций. Поэтому мы заинтересованы в разработке сервисов, технологий и новых инфраструктурных решений, которые делают услуги простыми и понятными для клиентов», — комментирует Юрий Провкин, генеральный директор группы компаний Eqvanta.Карта российского рынка финансовых технологий впервые появилась в марте 2016 года. Она составлена на основе анализа крупнейших финансовых ИТ-компаний и стартапов, которые сгруппированы по 18 направлениям. В новой версии скорректированы участники, обновлен дизайн и появилась возможностью удобного просмотра с любых устройств.Справка БМП "Александрит":Eqvanta — это группа компаний, работающих в сфере альтернативных финансов и финансовых технологий. Она работает над улучшением повседневной жизни миллионов людей по всей стране, открывая им доступ к заёмным денежным средствам. Для этого команда профессионалов создает продукты и сервисы, использует инновационные решения, а также инвестирует в перспективные стартапы финансовой индустрии в сфере скоринга, кредитования, дистанционных сервисов и взыскания.В группу компаний входят следующие проекты:Быстроденьги — крупная микрофинансовая сеть офисов по выдаче займов наличными;Быстрокарта — возможности банковской карты для клиентов МФО;Турбозайм — онлайн-сервис зачисления мгновенных займов на банковские карты;Финколлект — профессиональная служба взыскания;Решка — франшиза микрофинансовой организации;Scortech — оценка кредитоспособности клиентов для финансовых организаций.Тэги: Rusbase FinTech Eqvanta финансовые технологии Быстроденьги pdl-займ Онлайн-кредитование...