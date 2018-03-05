| | Украинцы смогут рассчитать размер собственной пенсии онлайн
Экономика

Украинцы смогут рассчитать размер собственной пенсии онлайн

Украинцы смогут рассчитать размер собственной пенсии онлайн
Не выходя из дома, можно посмотреть свой страховой стаж.

На сегодняшний день каждый украинец может онлайн рассчитать размер собственной пенсии.

Об этом в эфире «112 Украина» сообщил министр социальной политики Украины Андрей Рева, пишет Киевские Ведомости со ссылкой на hvylya.net.

«Каждый человек сегодня может посмотреть, какой у него страховой стаж, размер взносов и даже провести предварительный расчет собственной пенсии… Вы можете сделать электронный ключ, не выходя из дома, если есть платежная карточка», – отметил Рева.

На вопрос журналиста, возможно ли узнать сколько человеку осталось до пенсии, не декларируя доходы, Андрей Рева ответил утвердительно.

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«Если он хочет это сделать, не выходя из дома — у него должен быть этот электронный ключ, он не обязателен для подачи декларации. Зашел, посмотрел и сделал выводы», – добавил Рева...

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Экономика

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