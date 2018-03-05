Украинцы смогут рассчитать размер собственной пенсии онлайн

На сегодняшний день каждый украинец может онлайн рассчитать размер собственной пенсии.
Об этом в эфире «112 Украина» сообщил министр социальной политики Украины Андрей Рева, пишет Киевские Ведомости со ссылкой на hvylya.net.
«Каждый человек сегодня может посмотреть, какой у него страховой стаж, размер взносов и даже провести предварительный расчет собственной пенсии… Вы можете сделать электронный ключ, не выходя из дома, если есть платежная карточка», – отметил Рева.
На вопрос журналиста, возможно ли узнать сколько человеку осталось до пенсии, не декларируя доходы, Андрей Рева ответил утвердительно.
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«Если он хочет это сделать, не выходя из дома — у него должен быть этот электронный ключ, он не обязателен для подачи декларации. Зашел, посмотрел и сделал выводы», – добавил Рева...