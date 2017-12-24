| | Названа внушительная сумма, которую Австрия инвестировала в экономику Украины
Экономика

Названа внушительная сумма, которую Австрия инвестировала в экономику Украины

Названа внушительная сумма, которую Австрия инвестировала в экономику Украины
Торговый оборот между Украиной и Австрией вырос на 18,5 %.

По состоянию на конец 2017 года Австрия инвестировала в экономику Украины $1,34 млрд, что составляет 3,4% от общего объема прямых иностранных инвестиций, привлеченных в экономику страны.

Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на censor.net.ua.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина по итогам встречи премьер-министра Украины Владимира Гройсмана с федеральным президентом Республики Австрия Александром ван Дер Белленом.

Как отмечается, Украина и Австрия готовы усилить политический диалог и заинтересованы в укреплении экономических отношений на фоне роста общей торговли и проведения реформ в Украине.
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Как сообщалось, за 2017 год торговый оборот между Украиной и Австрией вырос на 18,5 %, достигнув $1,2 млрд, а украинский экспорт в Австрию увеличился на 48%...

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Экономика

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