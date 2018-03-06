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Экономика

В Нафтогазе договорились о встрече с Газпромом

В Нафтогазе договорились о встрече с Газпромом
Нафтогаз направил Газпрому требования о пересмотре тарифа.

Руководство Нафтогаза не видит необходимости отменять контракты, а также ожидает имплементации Газпромом решений Стокгольмского арбитража.
Нафтогаз достиг соглашения с российским монополистом Газпромом о проведении встречи для обсуждения судьбы контрактов о поставках газа и транзите в Европу.
Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на korrespondent.net.

"К концу месяца должжна состояться "встреча на Эльбе" (или какой-то другой красивой реке) с нашей дорогой монополией", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Нафтогаз не видит необходимости отменять контракты, а также ожидает имплементации Газпромом решений Стокгольмского арбитража.

"Мы направили Газпрому требование о пересмотре тарифа. На встрече, конечно, будет обсуждаться выполнение решений арбитража", – цитирует пресс-служба главного коммерческого директора Нафтогаза Юрия Витренко.

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Напомним, 28 февраля завершилась многолетний спор между компаниями в Стокгольмском арбитраже, который обязал Газпром доплатить Нафтогазу $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа Газпром должен доплатить НАК $2,56 млрд...

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